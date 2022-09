RIFORMA PENSIONI 2022/ La proposta di Boeri per il post-Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOERI

Tito Boeri ricorda che la proposta di riforma delle pensioni “sviluppata dall’Inps nel 2015 prevedeva la flessibilità anche per chi è nell’ambito retributivo o misto, dando la possibilità di uscire prima dal lavoro con una decurtazione relativamente modesta degli assegni (molto minore di quella prevista, ad esempio, per Opzione donna). L’idea era quella di intervenire sulla sola quota retributiva delle pensioni, applicando a questa gli aggiustamenti già previsti, in caso di pensionamento anticipato, nella quota contributiva”. Secondo l’ex Presidente dell’Inps, “questo trattamento certamente ridurrebbe le asimmetrie che oggi ci sono tra generazioni diverse quanto a trattamenti pensionistici, asimmetrie ulteriormente acuite da misure come quota 100 o quota 102”.

LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Intervistato da formiche.net, Boeri evidenzia che “la rivalutazione delle pensioni è un qualcosa che avviene in modo automatico, non serve una norma. Servono i soldi e il decreto Aiuti bis ha già concesso delle anticipazioni in questo senso, riducendo l’onere sul bilancio 2023 e dunque sulla manovra del prossimo autunno. Certamente parliamo di perequazioni corpose, visto l’andamento dell’inflazione ma comunque già in parte compensate con le suddette anticipazioni contenute nel decreto Aiuti bis. La mia preoccupazione è semmai un’altra”, visto che le pensioni hanno comunque un meccanismo di rivalutazione, e riguarda “i redditi fissi, che sono i più esposti all’inflazione. Queste persone rischiano la povertà o quanto meno andranno incontro a una forte riduzione del potere di acquisto”.

LEGGI ANCHE:

