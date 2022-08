RIFORMA PENSIONI 2022/ La richiesta di una nuova scala mobile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’AVVERTIMENTO AI PARTITI

In vista del 25 settembre arriva un avvertimento importante dai pensionati dell’associazione Umbria mia Umbria ai partiti: “Indirizzeremo i nostri voti (e statene certi che saranno più di quanto potete immaginare) su partiti e movimenti politici, dall’estrema sinistra all’estrema destra che non a parole, ma concretamente, tuteleranno i nostri interessi con proposte di legge e fatti”. In questo senso, “da queste elezioni noi pensionati ci stiamo organizzando su tutto il territorio nazionale, seggio per seggio, un voto per tutelare la nostra pensione e la nostra vita futura. Ci stiamo organizzando per portare al voto anche coloro che hanno problemi fisici e di spostamento”, si legge in quanto riportato da ternitoday.it.

LA RICHIESTA SULLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

I pensionati evidenziano in particolare la necessità di un nuovo sistema di adeguamento degli assegni all’inflazione. “In questa svalutazione annua ormai a due cifre non ci interessano né caritatevoli regali una tantum né forfettari aumenti del due, tre per cento annuo.Tale meccanismo ha già fortemente impoverito e impoverirebbe in maniera crescente, negli anni, tutte le pensioni indipendentemente dall’importo. Vogliamo una nuova formula di scala mobile adeguata e moderna che permetta un reale recupero del potere d’acquisto delle pensioni. Vogliamo impegni verificabili prima delle elezioni”, fanno notare i pensionati di Umbria mia Umbria, ricordando anche la grande quantità di risorse che si può reperire dalla lotta all’evasione fiscale. “Se si vuole veramente, sconfiggere l’attuale evasione fiscale di 90mila miliardi annui, è possibile: severe condanne per i corrotti e i corruttori”.

