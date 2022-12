RIFORMA PENSIONI 2022/ La trattativa su Opzione donna nella maggioranza

RIFORMA PENSIONI, LE TRATTATIVE NELLA MAGGIORANZA

Nella maggioranza si continua a lavorare per trovare una quadra sulle misure di riforma delle pensioni contenute nella Legge di bilancio. Secondo Il Sole 24 Ore, gli sforzi sono particolarmente concentrati “per migliorare il testo su Opzione donna” e “diventa sempre più intenso il pressing di gran parte del centrodestra per rinunciare alla stretta prevista dal Ddl di bilancio e aprire la strada a una mini-proroga secca di sei mesi dello schema attualmente in vigore (uscite con 58 anni, 59 per le lavoratrici autonome, e 35 di contributi), in attesa di varare la riforma organica della previdenza. Una soluzione che non dispiace al ministro del Lavoro, Marina Calderone, ma che non sembra convincere ancora i tecnici del Mef”.

IL NODO DELL’AUMENTO DELLE MINIME

Infatti, in via XX settembre “opporrebbero minore resistenza all’eliminazione della cosiddetta ‘variabile figli’ lasciando però invariato il nuovo dispositivo introdotto dalla manovra.”. Secondo il quotidiano di Confindustria si starebbe riducendo le distanze per l’aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. “L’ok sarebbe a un passo, anche se ci si potrebbe fermare a 590 euro (senza arrivare a 600 euro richiesti) e l’incremento potrebbe essere vincolato all’Isee (e quindi destinato solo agli over 75 con reddito più basso). Resta poi in piedi l’ipotesi di prevedere un mini-bonus per consentire la permanenza in attività per altri due anni, senza perdere il diritto alla pensione anticipata, a chi è in possesso del requisito contributivo necessario ma non ha ancora raggiunto la soglia anagrafica richiesta”.

