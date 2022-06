RIFORMA PENSIONI 2022/ Proietti chiede Ape social strutturale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, per una vera riforma delle pensioni bisognerebbe introdurre una flessibilità a partire dai 62 anni, “ma con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni e che sia più in linea con le medie dei lavoratori e delle lavoratrici”, oltre che Quota 41, insieme all’ampliamento delle categorie dei lavori gravosi, sulla base dell’opera svolta dalla Commissione tecnica all’uopo preposta e presieduta da Cesare Damiano.

Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it, spiega che “questo primo passo in tema di lavori usuranti dovrà essere seguito da una revisione dei coefficienti di trasformazione per queste categorie affinché la quota contributiva della pensione sia opportunamente valorizzata” e che andrebbe resa stabile l’Ape sociale.

RIFORMA PENSIONI, RENZI CONTRO IL RDC

Intanto, come riporta Adnkronos, Matteo Renzi è tornato a puntare il dito contro il Reddito di cittadinanza. “Vivere con 700 euro al mese, dopo aver lavorato una vita, sono una vergogna. Se pensiamo poi che c’è chi, grazie al reddito di cittadinanza, prende 5-600 euro al mese senza fare niente.

Per questo noi diciamo basta sussidi, le pensioni e gli stipendi devono aumentare, anche se a dirlo sembra una cosa banale”, ha detto il leader di Italia Viva intervenendo a Isoradio. L’ex Premier sembra quindi essere in sintonia con Matteo Salvini, che ha chiesto di destinare parte delle risorse del Rdc alle pensioni più basse. Il leader della Lega, come riporta Ansa, ha anche ricordato che “il 31 dicembre se il Parlamento non farà niente ritornerà la riforma pensioni della Fornero. Noi, invece, vogliamo azzerarla definitivamente e arrivare al pensionamento con 41 anni di contributi”.

