RIFORMA PENSIONI 2022/ Quanto versare alla complementare per “Quota 100”?

MF- Milano Finanza ha cercato recentemente di capire, tramite delle simulazioni affidate alla società di consulenza indipendente Smileconomy, quanto occorrerebbe versare ogni mese in un fondo pensione per arrivare poi a un’integrazione che consente, insieme alla normale pensione, di ricevere un importo pari allo stipendio percepito durante la vita lavorativa. “Ad un trentenne con un reddito di 1.500 euro netti possono bastare cifre mensili tra i 149 euro (dipendente che ha scelto una linea del fondo pensione con rischio medio) e i 261 euro (autonomo con una linea a rischio basso). Per un quarantenne da 2.000 euro netti, le cifre salgono tra i 402 euro (dipendente con rischio medio) ed i 693 euro (autonomo con rischio basso)”.

L’IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPO

Spostandosi più in là con l’età, “per i 50enni e soprattutto i 60enni, naturalmente le cifre salgono molto, sia perché sale il reddito, sia perché si ipotizza che il piano per raggiungere l’obiettivo 100% inizi oggi”. Il fondatore di Smileconomy Andrea Carbone evidenzia che “le elaborazioni confermano i punti fermi di ogni ragionamento previdenziale: il valore del tempo e l’aiuto che può offrire il rendimento dei mercati”. Appare chiaro in ogni caso che “costanza di versamenti e iscrizione alla previdenza complementare in giovane età permettono senza costi eccessivi di arrivare al traguardo di quota 100, ovvero all’obiettivo di avere con i versamenti ai fondi pensione, un tasso di sostituzione (ovvero il rapporto tra primo assegno previdenziale atteso, tra parte pubblica e privata, e ultimo stipendio) del 100%”.

