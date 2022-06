RIFORMA PENSIONI 2022/ I dati Inps-Upb su Quota 100 e Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DOSSIER INPS-UPB

Quota 100, la misura di riforma pensioni varata dal Governo Conte-1, di fatto è già stata superata da Quota 102, ma chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2021 può ancora usufruirne. E di fatto qualcuno lo ha già fatto, come testimonia un dossier messo a punto da Inps e Ufficio parlamentare di bilancio. Come riporta il sito del Sole 24 Ore, infatti, “nei primi tre mesi di quest’anno sono già pervenute all’Istituto guidato da Pasquale Tridico 12.100 nuove domande di Quota 100 e ne sono state accolte 4.700. Contemporaneamente si sono materializzate anche le prime richieste di Quota 102”. Al 31 maggio le domande presentate all’Inps “sono state non più di 3.860: il 58% dal comparto pubblico e la restante fetta da quello privato”.

I NUMERI DI QUOTA 100 INFERIORI ALLE ATTESE

Dall’analisi Inps-Upb “emerge che il 69% delle richieste di Quota 100 è arrivato da uomini. Nel dossier si sottolinea che quasi l’81% dei pensionati è transitato direttamente dal lavoro, poco meno del 9% ha optato per l’uscita anticipata da “silente” (soggetti che pur avendo versato in passato contributi non lavoravano né percepivano altri trattamenti), oltre l’8% arrivava da una condizione di percettore di prestazioni di sostegno al reddito e circa il 2% era riconducibile ai prosecutori volontari di contribuzione. La pensione è stata liquidata in quasi la metà dei casi a lavoratori dipendenti del settore privato, per una fetta pari al 30% a dipendenti pubblici per il restante 20% a lavoratori autonomi”. Dal dossier emerge anche che “sono usciti con Quota 100 150.222 soggetti nel 2019, 115.189 nel 2020 e 109.021 nel 2021, per un totale di 374.432 nuovi pensionati”, contro i 678.000 previsti al momento del varo del provvedimento.

