RIFORMA PENSIONI 2023/ Perdita per pensionati fino a 115mila euro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Alberto Brambilla critica il blocco parziale delle rivalutazioni delle pensioni inserito nella Legge di bilancio, spiegando che “rappresenta una punizione severa per i pensionati che hanno più di quattro volte il trattamento minimo. È inoltre uno schiaffo al merito perché, invece di premiare chi ha meritato la pensione che riceve, si premia chi in 67 anni di vita non è riuscito a pagare nemmeno quindici annidi contributi”. Intervistato da Libero, il Presidente di Itinerari Previdenziali ricorda che “il Governo Draghi, dopo circa vent’anni, aveva ripreso la regola fondamentale del sistema pensionistico italiano che prevede la rivalutazione piena al 100% per gli assegni fino a quattro volte il minimo, poi del 90% tra quattro e cinque volte e del 75% per la quota eccedente”.

SEMI-PRESIDENZIALISMO?/ "Mancano le basi per una vera riforma"

LA PERDITA PER I PENSIONATI

Ora il Governo Meloni ha deciso di cambiare tale meccanismo per la rivalutazione, “che rimane piena solo per gli assegni inferiori a quattro volte il minimo per poi scendere al 35% per chi riceve oltre dieci volte il trattamento minimo. Mentre viene fissata al 120% solo per le pensioni sociali o assistenziali. Il problema è che la rivalutazione viene calcolata sull’intero importo, e non sullo scaglione. Credo che ci siano forti profili di incostituzionalità: gran parte di queste pensioni sono contributive e il sistema contributivo prevede una rivalutazione pari al 100% del tasso di inflazione”. Brambilla spiega anche che “ipotizzando un’inflazione al 10%, chi riceve un assegno pari a 8 volte il minimo, ovvero 4.200 euro lordi, prenderà a titolo di rivalutazione il 2,92%. Con un’inflazione del 2%, questi pensionati nei prossimi dieci anni perderanno tra i 13mila euro e i 115 mila euro”.

BOLLETTE IMPAZZITE/ Cosa c'è dietro le nuove impennate tra febbraio e marzo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SUD & INDUSTRIA/ L'eccellenza e la resilienza che possono aiutare il Pil italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA