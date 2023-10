Riforma pensioni 2023/ Cgil contro ipotesi di nuovo blocco indicizzazioni

LE PAROLE DI CESTARO (SPI-CGIL)

La Legge di bilancio potrebbe contenere una nuova stretta sulle rivalutazioni delle pensioni e, come riporta l’agenzia Dire, Massimo Cestaro, Segretario generale dello Spi-Cgil del Veneto, evidenzia che “questo Governo di destra considera nababbi pensionati che hanno lavorato 40 anni come operai, insegnanti, infermieri, tecnici, versando sempre i contributi. Tutte persone che stanno pagando a caro prezzo l’inflazione scoppiata nel 2022 e che anche quest’anno rischiano di non ricevere la rivalutazione che gli spetta”. La Cgil nazionale, intanto, a proposito della Nadef e della Legge di bilancio spiega che “non chiediamo la ‘manovra per i mercati’, ma rivendichiamo una manovra per i lavoratori, i pensionati, i precari, le giovani generazioni, perché il vero problema non è tanto il debito pubblico (il numeratore), ma il Pil (il denominatore) che – anche a causa delle politiche sbagliate del Governo – sta andando giù”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CIGNA (CGIL)

In vista della Legge di bilancio, Ezio Cigna, come riporta collettiva.it, spiega che non c’è da aspettarsi nulla di particolare in materia di riforma delle pensioni. “Ci saranno semplici ritocchi del sistema attuale, attraverso proroghe di misure, alcune di queste assolutamente inutili, come quota 103”, sottolinea il coordinatore delle Politiche dei diritti e della previdenza della Cgil, secondo cui “non ci sarà nessuna marcia indietro su Opzione donna. Non è stata fatta nel 2023, nonostante le promesse della ministra. Nel migliore delle ipotesi si lavorerà per una misura all’interno dell’Ape sociale, ma con requisiti di età molto lontani dai 58 anni di età – come originariamente previsti (58 anni e 35 di contribuzione)”.

LE PAROLE DI LARA GHIGLIONE

Cigna aggiunge che “verrà probabilmente prorogata l’Ape sociale senza alcun allargamento della platea e senza alcun abbassamento del requisito contributivo, che è il vero sbarramento per i lavori gravosi”. Lara Ghiglione, Segretaria confederale della Cgil, spiega invece che “la ministra del Lavoro prende tempo per capire le risorse precise che avrà a disposizione per il capitolo previdenza. In realtà sappiamo bene che, anche a causa delle politiche sbagliate del governo, il Paese non cresce. In questi mesi si sono tenuti incontri finti e inutili, che non hanno determinato alcun risultato, ma nel frattempo con il decreto lavoro è aumentata la precarietà, in particolare per i giovani”. Dunque, “nonostante le promesse elettorali questo Esecutivo sulle pensioni non farà nulla”.

