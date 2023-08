Riforma pensioni 2023/ Zaia chiede modifica età pensionabile dei medici ospedalieri

LE PAROLE DI ZAIA

Intervistato dal Sole 24 Ore, Luca Zaia evidenzia che il problema delle liste d’attesa per le prestazioni mediche in Veneto dipende dal fatto che “mancano i medici. Va abolito, lo dico da tempo, il numero chiuso. Ma lancio anche un appello dalle colonne del Sole24Ore: non è possibile mandare in pensione i medici ospedalieri a 70 anni. Devono poter continuare il loro impegno di lavoro nella sanità pubblica, se lo vogliono. Abbiamo investito su di loro, hanno un bagaglio di esperienza straordinaria e noi li costringiamo ad andare in pensione? Così poi vanno a lavorare nelle cliniche private, magari al di là della strada? Lo chiedo ufficialmente al governo: il medico che vuole continuare a lavorare nel pubblico deve poterlo fare. A volte perdiamo vere “star” della medicina per questa norma assurda”. Il Governatore del Veneto spiega di averne parlato con il ministro della Salute Schillaci, “anche di recente. E ne ho parlato in sede istituzionale con gli altri governatori”. “Se io avessi 3.500 ambulatori aperti potrei azzerare le liste di attesa in pochi giorni”, ha aggiunto.

Sondaggi politici/ FdI al 29%, Centrodestra ancora al top dopo le Politiche. 66% teme nuove alluvioni

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Intervistato dal Tempo, Claudio Durigon conferma la volontà del Governo di arrivare a Quota 41 entro fine legislatura. “Il percorso per raggiungere l’archiviazione definitiva della legge del Governo Monti è ancora lungo. Ma il primo punto fermo minimo e la conferma, anche se sono in valutazione altre forme di uscita, che la quota 103 sarà estesa anche nel 2024. Non solo. L’altro tema è quello di un ampliamento della platea di soggetti che accede all’Ape social. Stiamo pensando a diverse alternative e l’Inps sta lavorando per calcolare il costo delle varie ipotesi”, evidenzia il sottosegretario al Lavoro, secondo cui, per quel che riguarda Quota 103, “ci sono margini sufficienti per lasciare tutto così com’è per un altro anno”, considerando che il suo rinnovo “a spanne costa circa 300 milioni nel 2024, 1,2 nel 2025, e circa 500 nel nel 2026”.

FINANZA E POLITICA/ Lo scambio banche-Governo che conviene all'Italia

L’INTRODUZIONE DI QUOTA 41

Riguardo invece Quota 41, secondo Durigon occorre “partire da un concetto. Quello per il quale il metodo contributivo man man che passa il tempo ha una peso prevalente nella determinazione dell’assegno. Così se si uscisse con 41 anni calcolati integralmente con la riforma Dini il pensionamento costerebbe solo un miliardo il primo anno e due il secondo anno. È una considerazione da tenere a mente in qualunque soluzione complessiva. Che deve contemporaneamente tenere presente la necessità di binario preferenziale per aiutare le donne. E del contratto espansivo che consente di far uscire prima i lavoratori anziani per far posto ai giovani. Su quest’ultimo la Lega si sta impegnando per migliorare le condizioni e per incentivarne l’uso nelle aziende”.

Riforma pensioni 2023/ Durigon ha le idee molto chiare: "Ecco come sarà"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA