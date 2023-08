Riforma pensioni 2023/ FdI ricorda l’aumento delle minime varato dal Governo

L’INIZIATIVA DI FRATELLI D’ITALIA

Prosegue in questi giorni l’iniziativa di Fratelli d’Italia “L’Italia vincente” per cercare di raccontare ai cittadini, direttamente sulle spiagge italiane, i risultati conseguiti dal Governo in meno di un anno di attività. In particolare, come riporta certastampa.it, “aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle ‘mancette’ con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del ‘fisco amico’ con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità e la priorità data alla sicurezza”. Ai cittadini viene quindi distribuiti un pieghevole che sintetizza in otto punti l’azione dell’Esecutivo e nel cui incipit si legge: “Erano in tanti a scommettere contro l’Italia: dopo nove mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare, ogni giorno, le dimissioni di un esponente diverso della maggioranza, Fratelli d’Italia lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani”.

CRISI IMPRESE E CALO CONSUMI/ “Non c’è allarme usura, ma lo Stato tagli tasse e burocrazia”

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CARLO ALBERTO TREGUA

Carlo Alberto Tregua, in un articolo pubblicato recentemente sul giornale da lui diretto, ha ricordato che “vi è una legge generale che prevede la possibilità di andare in pensione per vecchiaia, a prescindere dai contributi versati, a 67 anni. Ma chi va in pensione a 67 anni? Solo degli sfortunati che non hanno santi in paradiso. Infatti, ormai, la gran parte dei pensionati ci va per una serie di norme approvate ad hoc dai diversi Governi, appunto per acquisirne il consenso e, sperano, anche il voto. Cosicché vi è stata Quota 100 (38 anni di contributi e 62 di età), poi diventata Quota 102. Ora Quota 103. Non basta: vi è una norma che consente alle donne (Opzione Donna) di andare in pensione a 60 anni di età e 35 di contributi”.

SALARI E POLITICA/ Dai contratti alla decontribuzione, i possibili "consigli" del Cnel

LE TROPPE DEROGHE NEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il direttore del Quotidiano di Sicilia ha aggiunto che “vi è poi una norma per chi esercita lavori usuranti. L’elenco è lungo e ve lo risparmiamo. Da quanto precede si evince che la gestione della previdenza non è per nulla equa e non rispetta l’articolo 3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Non si rispetta neanche il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97, criterio di economicità). Insomma, un altro clamoroso capitolo della malagestione delle risorse pubbliche”. Tregua punta in particolare il dito contro le deroghe al sistema contributivo pieno e alle leggi che i diversi Governi hanno negli anni approvato per consentire il pensionamento anticipato dei cittadini con l’obiettivo di guadagnare consenso.

Covid, come funziona campagna vaccinale in autunno/ Vaccini senza obblighi, su sicurezza...

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA