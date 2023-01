RIFORMA PENSIONI 2023/ Le sperimentazioni continue da abbandonare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DI ABATECOLA E BELLA

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Marco Abatecola e Mariano Bella ricordano che “l’entrata in vigore del pensionamento anticipato con ‘Quota 103’ è solo l’ultimo degli innumerevoli interventi che, dal 1995 a oggi, hanno modificato le regole del nostro sistema previdenziale”. Dal loro punto di vista, “più che sperimentazioni continue, che allontanano la nostra previdenza dai cardini dei sistemi contributivi”, servirebbe “un intervento capace di razionalizzare le tante diverse gestioni previdenziali stratificate in quasi trent’anni di scelte politiche poco lungimiranti”. Gli autori ritengono possibile “una riforma del sistema governata dai principi della contribuzione definita e della capitalizzazione (seppur virtuale)”.

LA COERENZA NECESSARIA NEL SISTEMA

In questo modo, infatti, si potrebbe “assicurare una flessibilità oggi continuamente rincorsa e difficilmente sostenibile senza una trasformazione rigorosamente attuariale, e quindi contributiva, della ricchezza previdenziale accumulata al momento dell’uscita. Occorre però riportare a coerenza tutte le eccezioni oggi presenti, favorendo una maggiore consapevolezza presso i cittadini sulla necessità di una pronta programmazione previdenziale. Parallelamente è necessario però garantire al massimo la continuità contributiva, eliminando i vincoli ancora esistenti in tema di contribuzione volontaria e cumulo. Così come va riformato il sistema di coefficienti di trasformazione, oggi poco leggibile, che disincentiva implicitamente la permanenza al lavoro nei periodi prossimi alla revisione biennale”.

