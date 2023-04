Riforma pensioni 2023/ Inps: col contratto di espansione sì a incentivi assunzioni

IL CHIARIMENTO INPS SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Nel Decreto lavoro dovrebbe essere contenuta una proroga del contratto di espansione e l’Inps, come spiega Il Sole 24 ore, ha appena stabilito che “le assunzioni che il datore di lavoro deve fare in attuazione del contratto di espansione possono godere delle agevolazioni esistenti anche se esse sono obbligatoriamente previste dal contratto ed è in corso la cassa integrazione”. Dunque, per le imprese che attivano un contratto di espansione c’è la possibilità di godere di incentivi sulle assunzioni oggetto del contratto stesso. Secondo l’Inps, infatti, “l’obbligo di assunzione, contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, non integra la fattispecie di ‘obbligo preesistente’” che, in base alla legge, non dà diritto agli incentivi sulle assunzioni. “Il contratto di espansione intende realizzare un ricambio della forza lavoro aziendale nel rispetto degli accordi assunti con le organizzazioni sindacali e tali assunzioni, secondo l’Inps, non possono essere considerate al pari di un obbligo legale”.

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA DELL’USB PENSIONATI

Il 22 aprile a Ponte, in provincia di Benevento, l’Usb Pensionati terrà un’assemblea dibattito-pubblico in cui si parlerà di riforma delle pensioni, ricordando anche i punti programmatici della piattaforma del sindacato di base, tra cui l’innalzamento delle minime a 1.000 euro al mese e un revisione dei coefficienti di calcolo per la determinazione delle pensioni, del sistema di rivalutazione degli assegni e delle pensioni di reversibilità. L’Usb ricorda anche che finora i Governi che si sono succedutisi negli ultimi trent’anni “hanno conformato le decisioni alla riduzione della spesa e non al conseguimento dell’obiettivo di una vita dignitosa per tutti coloro che, dopo anni di sacrifici lavorativi, hanno potuto finalmente raggiungere la pensione”.

LA CAMPAGNA NAZIONALE

L’Usb, quindi, “senza la pretesa di esaurire la complessità della materia, intende avviare la campagna nazionale dal tema ‘Costruiamo il futuro ed aprire un dibattito sulle pensioni e sul sistema pensionistico, sulla condizione dell’anziano e della sanità, provando a formulare un racconto di classe diverso sulle prospettive e sulle necessarie azioni da intraprendere per garantire il pieno rispetto del dettato costituzionale, per ribaltare le imperanti logiche del mercato anche nello stato sociale”. L’obiettivo è cercare “la migliore azione da porre in essere per dare la giusta rilevanza a chi è già in pensione ed a coloro che una pensione rischiano di non raggiungerla mai, atteso che il calcolo pensionistico e le pensioni, si fondano su un sistema a capitalizzazione dove quello che conta sono i contributi versati o non versati durante il percorso lavorativo”.

