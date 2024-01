Riforma pensioni 2024/ Le minime salgono a 615 euro al mese

IL NUOVO IMPORTO DELLE MINIME

Come ricorda Italia Oggi, la prima circolare Inps del nuovo anno ha stabilito che “il trattamento minimo di pensione sale a 615 euro per tutti i pensionati. L’importo è fissato dalla rivalutazione eccezionale delle pensioni d’importo fino al minimo Inps (salito a 599 euro), prevista al 2,7%” dalla Legge di bilancio 2023. Va evidenziato che “i nuovi importi sono utili anche ai fini del pensionamento, più facile nel caso di pensione di vecchiaia contributiva (serve maturare un’importo di pensione almeno di 534,41 euro, ma non più 801,61 euro), più difficile nel caso di pensione anticipata contributiva (serve maturare un’importo di pensione almeno pari a 1.603 euro, non più 1.496 euro)”. Occorre anche tenere presente che per Quota 103 viene “ridotto l’importo massimo erogabile di pensione fino a 67 anni d’età, da cinque a quattro volte il minimo, quindi si passa da 2.993 a 2.394 euro mensili (599 euro in meno)”, mentre per la pensione anticipata contributiva a 64 anni, l’importo massimo erogabile fino a 67 anni, pari a 5 volte il minimo Inps, ammonta a 2.993 euro.

CAOS AMBULANTI/ Quello "strano" silenzio del Colle quando a prorogare le concessioni è stato Draghi

RIFORMA PENSIONI, CUB CONTRO LA MANOVRA

Secondo la Confederazione unitaria di base, la Legge di bilancio è “senza prospettive” e contiene una “stangata sulle pensioni”. In un documento il sindacato di base evidenzia che dei 24 miliardi di euro circa, che vale la manovra, 14 miliardi sono fatti in deficit e “siccome il Governo ha necessità di fare risparmi, circa 2,7 Miliardi € si risparmiando sulle pensioni e 6,7 Miliardi € si risparmiano sulle politiche del lavoro negli anni 2024-2026. Alla conferma della riduzione dei contributi previdenziali fino a 35.000 €, solo per il 2024, si aggiunge un peggioramento sulle pensioni specie su Quota 103 e Opzione donna. Ci sono poi una serie di sconti contributivi per le aziende, che tolgono risorse all’Inps e la cosa è preoccupante per il futuro delle pensioni”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ La possibilità di lasciare in anticipo il lavoro viene ridotta

IL CAPITOLO PIÙ NEGATIVO: LE PENSIONI

Più nello specifico, per quanto riguarda la parte previdenziale della Legge di bilancio, la Cub la definisce “il capitolo più negativo, una vera stangata. Alla riconferma della indicizzazione che comunque ancora una volta modifica la legge che prevedeva il 100% per tutte le pensioni si associano modifiche in negativo di Opzione donna e Quota 103. L’aumento dell’età, le nuove finestra per Quota 103 e il calcolo tutto contributivo – che comporta una perdita del 25-30% sul valore della pensione – le rendono utilizzabili solo per poche persone. Ultima chicca l’aumento delle finestre di uscita per i lavoratori degli enti locali e alcune categorie di enti pubblici. Sembra la prova generale per poi estendere la cosa a tutti nel prossimo anno”.

GUERRA NEL MAR ROSSO/ Francia e Italia da sole, il fronte islamico rompe l'alleanza Usa

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA