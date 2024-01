Riforma pensioni 2024/ Niente ritardi per gli aumenti degli assegni da gennaio

LE PENSIONI IN PAGAMENTO DA OGGI

Da oggi sono in pagamento le pensioni di gennaio, che saranno di importo più elevato per via dell’indicizzazione. Il Sole 24 Ore evidenzia che “nella comunicazione relativa al cedolino di gennaio 2024, l’Inps non ha fatto cenno a possibili ritardi nell’erogazione degli aumenti (com’era invece avvenuto lo scorso anno per i trattamenti superiori a 4 volte il minimo). Salvo sorprese dell’ultima ora, dunque, gli incrementi scatteranno già da questo mese per tutti i pensionati”. Tra l’altro, oltre alla rivalutazione rispetto all’inflazione, “un altro piccolo aumento nel 2024 arriverà grazie alla rimodulazione delle aliquote Irpef (passate da quattro a tre). La riforma Irpef avvantaggerà ovviamente anche i pensionati (al pari dei lavoratori), visto che l’imposta sul reddito delle persone fisiche viene corrisposta da chiunque abbia un reddito. In questo caso il calcolo è meno semplice, così come l’aumento relativo, perché si tratta sostanzialmente di un accorpamento dei primi due scaglioni”.

RIFORMA PENSIONI, I CAMBIAMENTI PER IL FONDO CLERO

In un articolo pubblicato su Avvenire viene ricordato che per il 2024 la pensione minima viene portata a 598,60 euro dai 567,94 del 2023: un importo di riferimento anche per “le pensioni di vecchiaia del Fondo Clero, raggiungibili con i consueti requisiti di età e contributi (66 più 40 oppure 69 più 20). Al minimo si aggiunge poi la modesta maggiorazione, per ogni anno di anzianità nel ministero con i relativi versamenti, di 6,93 euro (era di 6,57). I nuovi importi valgono anche per le pensioni di invalidità, settore poco frequentato malgrado l’invecchiamento del clero, anche a causa della diffusione di errate informazioni fra i potenziali interessati e che induce a rinunciare al diritto e al relativo sostegno economico.

LA PENALIZZAZIONE PER I SACERDOTI CON DUE PENSIONI

Vittorio Spinelli ricorda anche che Quota 103 non conviene ai sacerdoti, che possono andare in quiescenza a 66 anni con 40 di contributi, mentre è accessibile per i cappellani di ruolo, “tutta con il calcolo contributivo e un importo non oltre 2.394,40 euro lordi”. Non va dimenticato, però, che i sacerdoti titolari di due pensioni scontano “la riduzione di un terzo della pensione sacerdotale, per l’unico motivo di riscuotere due vitalizi, pur spettanti per legge e regolarmente maturati con i dovuti versamenti. Questa riduzione – che ora sale a 199,53 euro – è unica nel panorama previdenziale, ha una radice ideologica, non tiene conto delle condizioni personali e neppure di una fascia di reddito di garanzia, come indicato dalla Corte costituzionale (sent. 566/1989)”.

