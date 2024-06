RIFORMA PENSIONI 2024/ Elsa Fornero boccia gli anticipi (ultime notizie 19 giugno)

RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero torna a bocciare l’ipotesi di misure di riforma delle pensioni 2024 all’insegna degli anticipi. Soprattutto se si pensa così di creare posti di lavoro per i giovani. In un momento in cui appare difficile che nella Legge di bilancio ci possa essere anche solo la possibilità di prorogare le misure in scadenza a fine anno, da Quota 103 a Opzione donna, l’ex ministra del Lavoro ricorda che il sistema pensionistico italiano è a rischio. E lo fa ricordando, in un’intervista a tuttoits.it, che senza una crescita economica robusta, accompagnata da lavoro ben retribuito e non contraddistinto da precarietà, è difficile che si possano versare quei contributi necessari ad avere una buona pensione. Senza dimenticare i problemi demografici dell’Italia.

Riforma pensioni 2025/ CNEL propone di abrogare tutte le Quote (ultime notizie 18 giugno)

RIFORMA PENSIONI 2024, GLI INTERVENTI UTILI PER I GIOVANI

E mentre ci si interroga su come cercare di aiutare i giovani alle prese con un futuro previdenziale piuttosto incerto, proponendo magari una pensione contributiva di garanzia, Elsa Fornero evidenzia che il miglior modo per farlo è creare un mercato del lavoro più inclusivo e che possa creare maggiori opportunità occupazionali, ovviamente adeguatamente retribuite. L’idea, quindi, sembra essere quella di partire da interventi sul mercato del lavoro e sui salari per cercare poi di avere a valle un sistema previdenziale più giusto ed equilibrato, evitando delle scorciatoie, come gli anticipi pensionistici, che andrebbero ad avvantaggiare le persone più avanti negli anni che, a differenza dei più giovani, riceverebbero poi un assegno di importo più alto.

Opzione donna 2024/ Ecco come evitare di uscire più tardi (ultime notizie 15 giugno)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA