Riforma pensioni 2024/ I cambiamenti per gli iscritti alla Gestione separata Inps

INPS, GLI AGGIORNAMENTI PER LA GESTIONE SEPARATA

Come ricorda Il Sole 24 Ore, “con la circolare 24/2024, l’Inps ha aggiornato minimali, massimali e aliquote per i lavoratori iscritti nella gestione separata, inclusi quelli del settore sportivo dilettantistico. In particolare, per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) sportivi e amministrativo-gestionali iscritti alla gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, si conferma l’aliquota contributiva pari al 25 per cento. Diversamente è al 24% per i co.co.co sportivi e amministrativogestionali, i pensionati e dipendenti pubblici ove siano stati autorizzati allo svolgimento di lavoro sportivo. Si precisa, poi, che per il 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650 euro, mentre il minimale è 18.415 euro. Conseguentemente, solo a fronte del versamento di un importo pari o superiore ai contributi minimi potrà essere accreditato l’intero anno previdenziale. In caso contrario, ai fini pensionistici varrà una frazione d’anno rapportata a quanto effettivamente versato”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FUMAROLA

A margine del Consiglio generale della Cisl pugliese tenutosi a Bari, la Segretaria generale aggiunta della Cisl nazionale, Daniela Fumarola, ha detto che “il 2024 sarà un anno di grandi opportunità ma anche di insidie ed è su queste ultime che concentreremo tutta la capacità della Cisl per realizzare soluzioni condivise e partecipate, a partire dall’incremento di salari e pensioni“. La sindacalista si è espressa anche sulla vicenda dell’ex Ilva, evidenziando la necessità di “intervenire con urgenza per garantire lavoro, continuità produttiva, ambientalizzazione, salute e sicurezza dentro e fuori la fabbrica. Noi auspichiamo un intervento responsabile da parte del Governo, con il quale abbiamo avuto diversi incontri. È una vertenza e una emergenza, che se lasciata al proprio destino rischia di creare dei problemi ancora più gravi rispetto a quelli che stiamo vivendo”.

I DATI SU LABORFONDS

Intanto, come riporta rainews, è stato registrato un ottimo recupero per Laborfonds, “il fondo pensione dedicato ai lavoratori dipendenti del Trentino Alto Adige. Le quattro linee di investimento presentano rendimenti differenziati, ma sono tutti con il segno più. Si va dal 4% della linea garantita, al 9% cento di quella cosiddetta dinamica, composta in maggioranza da investimenti in azioni. Laborfonds conquista inoltre 7 mila e 500 nuovi iscritti: il 67% di questi ha meno di 40 anni, mentre il 55% è rappresentato da donne. Il totale del patrimonio gestito da Laborfonds ammonta adesso a quasi 3,8 miliardi di euro, in crescita di 400 milioni rispetto al 2022″.

