RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FRATOIANNI

L’aumento dei costi energetici rischia di avere conseguenze importanti per le famiglie italiane. Non a caso il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni evidenzia che le bollette di luce e gas potrebbero aumentare in maniera significativa a fronte di pensioni che quest’anno subiranno modesti incrementi, del tutto inadeguati a contenere la perdita di potere d’acquisto che sembra essere in vista proprio a causa del lievitare dei costi delle utenze. E, a leggere tra le lettere dei lettori del Corriere della Sera, sembra esserci anche un certo malcontento per il fatto che le pensioni non vengano sempre accreditate il primo giorno del mese, nonostante le nuove tecnologie che permettono di effettuare operazioni bancarie h 24.

SPACE X, GOVERNO MELONI SMENTISCE ACCORDO DA 1,5 MLD/ “Nessun contratto per Starlink in Italia. Dialogo su…”

RIFORMA PENSIONI 2025, L’IMPORTANZA DEI CONTROLLI SUI DIRITTI INESPRESSI

I pensionati possono comunque contare sull’attività di sindacati e patronati per cercare di difendere il loro diritti e soprattutto far valere quelli inespressi, cioè che richiedono la presentazione di un’apposita istanza per poter dispiegare il loro concreti effetti, in particolare tramite l’erogazione di maggiorazioni spettanti in base alla propria condizione. Per questo può essere consigliabile, in caso di dubbi sull’importo della pensione che si riceve, rivolgersi loro per un controllo che possa far emergere eventualmente delle situazioni da correggere. Oltretutto non è da escludere che si abbia diritto a degli arretrati, cosa che rende più sostanziosa la cifra che è possibile recuperare.

Elisabetta Belloni: “dimissioni da capo dei servizi segreti”/ “Non ho altri incarichi”: perché lascia il DIS

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI