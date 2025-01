RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI SCHLEIN

Ieri si è svolta la conferenza stampa (un tempo di fine anno) di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, Segretaria del Pd, subito dopo le ha contestato di non aver parlato delle condizioni di vita degli italiani, compresi quei pensionati al minimo che hanno avuto un aumento mensile inferiore a 2 euro. Tuttavia, va ricordato che la Premier non ha scelto i temi di cui parlare, ma ha risposto alle domande poste dai giornalisti. Restano in casa dem, il deputato Paolo Ciani ha ricordato che il Governo non ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale, comprese quelle relative alla riforma pensioni. Intanto dai dati dell’Associazione degli enti previdenziali privati risulta che tra i professionisti è in aumento il numero dei pensionati attivi, cioè che continuano a lavorare.

POST-IT / Quell’applauso a Meloni a Montecitorio (cento anni e sette giorni dopo)

RIFORMA PENSIONI 2025, I VANTAGGI POCO NOTI DEI FONDI PENSIONE

In virtù di quanto contenuto nell’ultima Legge di bilancio, la previdenza complementare può diventare ancora più importante per accedere alla pensione. Tuttavia, solamente meno di un terzo dei lavoratori italiani vi ha destinato il proprio Tfr. Questo nonostante un recente sondaggio di Moneyfarm faccia emergere come l’85% degli intervistati ritenga che portare gli accantonamenti per la propria liquidazione ai fondi pensione sia una scelta economicamente vantaggiosa. Sempre in base al sondaggio è anche la disinformazione a far sì che vi siano tanti lavoratori decisi a lasciare il Tfr in azienda. Per esempio, non tutti sanno che la liquidazione del Tfr viene tassata in base alle aliquote Irpef mentre per i fondi pensione si va dal 9% al 15%.

RIFORMA GIUSTIZIA/ Tra Paesi sicuri e carriere, la vera partita si chiama responsabilità dei magistrati

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI