RIFORMA PENSIONI 2025, VERSO UN AUMENTO DELLE MINIME

Nella Legge di bilancio potrebbe esserci un intervento sulle pensioni minime per andare incontro alle richieste di Forza Italia. Non solo verrebbe prorogata l’attuale super-indicizzazione che le ha portate intorno ai 615 euro quest’anno, ma questa verrebbe ulteriormente aumentata per fare in modo di superare la soglia dei 620 euro al mese. Non molto, ma pur sempre un nuovo passo verso il traguardo richiesto dal partito guidato da Tajani dei 1.000 euro al mese. Si continua intanto a ragionare sulla possibilità di un intervento riguardante la previdenza complementare, tra cui un nuovo semestre di silenzio-assenso che dovrebbe coinvolgere tutti i lavoratori che hanno mantenuto il Tfr in azienda e non soltanto i nuovi occupati.

Diretta Pontida 2024, "Non è reato difendere i confini"/ Video streaming, da Orban a Bolsonaro: gli ospiti

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero, intanto, è tornata a “punzecchiare” sulla riforma pensioni 2025 Matteo Salvini e il Governo Meloni. Ospite della trasmissione diMartedì, in onda su La7, l’ex ministra del Lavoro ha infatti detto che obtorto collo la presidente del Consiglio è costretta a non poter cambiare la riforma pensioni Fornero, ma rischia anzi di dover alzare l’età pensionabile. Un provvedimento che, ha aggiunto, non sarebbe contro qualcuno, ma a difesa del sistema pensionistico che è un bene comune di tutti i cittadini. Secondo Fornero, questo è quello che Salvini non ha compreso. Anche se, dal suo punto di visto, è indicativo che stia parlando di tanti temi, ma non più di riforma pensioni, visto che il Governo non potrà varare misure all’insegna della flessibilità e di maggior anticipi.

FISCO E POLITICA/ Le ombre sulle scelte del Governo tra Psb e Cpb

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI