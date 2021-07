RIFORMA PENSIONI/ Airaudo: problema che Governo deve affrontare di corsa

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI AIRAUDO

In una lunga intervista a tpi.it, Giorgio Airaudo evidenzia che “in tutte la fabbriche italiane, non solo quelle Fiat, abbiamo lavoratori che negli ultimi 15 anni hanno visto allungarsi l’età pensionabile. Lavoratori stanchi, che non ne possono più. C’è un problema che il Governo Draghi, dopo gli ammortizzatori, dovrà di corsa affrontare”, ovvero quello della riforma pensioni, “una riforma definitiva, che dia garanzie e che duri qualche decennio”. Infatti, spiega il Segretario generale della Fiom-Cgil Piemonte, “i lavoratori si chiedono se fra 5 anni potranno andare in pensione o se ne frattempo gli anni saranno diventati magari 8 o 10… È una cosa che dovrebbe risolvere il Governo, il Parlamento, la politica. Ecco perché penso che i sindacati abbiano fatto bene, sabato scorso, a fare quelle che io chiamo manifestazioni di avvertimento”.

L’AVVERTIMENTO AL GOVERNO

Airaudo sottolinea infatti che la mobilitazione della scorsa settimana è stata un avvertimento che ha funzionato, visto che sullo sblocco dei licenziamenti “si è ottenuto qualcosa in più. Mi auguro che il Governo sappia che non si fa la riforma degli ammortizzatori sociali né quella delle pensioni senza il coinvolgimento del sindacato”. In questo senso è noto che da tempo Cgil, Cisl e Uil chiedono all’esecutivo di riprendere il confronto sulla previdenza. Interrogato sul fatto che veda o meno un modus operandi troppo accentratore di Draghi, Airaudo risponde: “Che ci sia stata una certa autosufficienza tecnocratica, sì, l’ho pensato”.

