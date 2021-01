RIFORMA PENSIONI/ Al via lavori commissione gravosità occupazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA COMMISSIONE SUI LAVORI GRAVOSI

Hanno preso il via i lavori della commissione tecnica chiamata ad analizzare la gravosità delle occupazioni in modo da fornire utili elementi per le misure di riforma pensioni che dovranno essere adottate nei prossimi mesi, in particolare per disegnare lo scenario previdenziale post-Quota 100. La Commissione è presieduta dal Presidente dell’Istat e ne fanno parte rappresentanti del Mef, del ministero del Lavoro, di quello della Salute, oltre che di Istat, Inps, Inail, Consiglio superiore degli attuariali ed esperti designati dalle parti sociali. Della commissione fanno parte anche Domenico Proietti e Carmelo Barbagallo, che valutano positivamente l’avvio dei lavori cui ha presenziato anche la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. In teoria un cambio di governo non dovrebbe pregiudicare l’attività della commissione.

LE PAROLE DI PROIETTI E BARBAGALLO

Il Segretario confederale della Uil e il Segretario generale della Uil Pensionati apprezzano in particolare il fatto che sia stata stabilità già una calendarizzazione dei lavori, in modo da poter arrivare ad alcuni risultati già prima dell’estate, così che possano essere “utili per avviare un confronto politico su questi temi. Questa Commissione, infatti, così come quella sulla classificazione della spesa previdenziale e assistenziale, costituita la settimana scorsa, è di grande importanza per arrivare, anche in considerazione della fine di Quota 100, a una diffusa flessibilità di accesso alla pensione, intorno a 62/63 anni, che allinei l’età pensionabile italiana a quella delle altre nazioni europee”. Per i due sindacalisti è necessario “un provvedimento organico e strutturale che riporti flessibilità nel sistema”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA