RIFORMA PENSIONI/ I vincoli dell’Europa tramite il Recovery fund (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE EUROPEE

In un articolo su startmag.it, Michele Arnese spiega che “presto in Italia si saprà che la Commissione europea imporrà anche al nostro Paese interventi sulle pensioni nell’ambito delle riforme auspicate della Pubblica amministrazione che dovranno essere inserite nell’ambito del Recovery Plan da sottoporre al vaglio di Bruxelles. È quanto si sussurra in ambienti parlamentari della maggioranza di governo in vista di disfacimento, peraltro, vista la crisi di governo ormai conclamata. Finora nessun indizio pubblico va in questa direzione per l’Italia. Ma le ultime indicazioni generali della Commissione europea sono inequivocabili”. In questo senso viene citato un articolo del quotidiano tedesco Handelsblatt in cui la Commissione europea avrebbe sollecitato la Germania a varare una riforma pensioni nell’ambito del proprio Recovery plan.

LA PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE FORNERO

Money.it cita anche il fatto che da Bruxelles sarebbe arrivata all’Italia la richiesta di dare piena attuazione alla Legge Fornero. Concretamente questo vuol dire che “se in futuro l’Italia vorrà avere accesso alle risorse del Recovery Fund non potrà ripetere quanto fatto con Quota 100. Non ci dovranno essere strade alternative a quella tracciata dalla Legge Fornero, con l’obiettivo di mantenere la spesa pensionistica sotto determinati standard. Un vincolo che potrebbe anche compromettere il buon esito delle trattative tra Ministero del Lavoro e sindacati rispetto ad una misura di flessibilità che possa prendere il posto di Quota 100 dal 1° gennaio 2022, a meno che comunque questa misura non preveda delle penalizzazioni sufficienti da non far aumentare ulteriormente la spesa per le pensioni”.



