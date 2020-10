RIFORMA PENSIONI/ Brambilla: Legge Fornero troppo rigida, sì a Quota 102

RIFORMA PENSIONI, BRAMBILLA SULLA LEGGE FORNERO

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla spiega che la Legge Fornero “non funziona perché è troppo rigida”. Dal suo punto di vista, quindi, nell’immaginare una nuova riforma pensioni occorre che per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 vengano cancellate “tutte le regole previste dalla Fornero che favoriscono solo i redditi alti e penalizzano gran parte dei giovani che peraltro con i loro contributi ci pagano le nostre pensioni, che devono essere equiparate a tutti gli altri lavoratori compresi i requisiti di pensionamento e l’integrazione al minimo su valori pari alla maggiorazione sociale (630 euro al mese) e calcolati sulla base del numero di anni lavorati”.

LE PROPOSTE PER IL POST-QUOTA 100

Secondo l’ex sottosegretario al Welfare occorre vengano mantenuti per tutti i requisiti della pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 di contribuzione, collegati all’aspettativa di vita, mentre “Quota 100, Ape social, Opzione donna e precoci possono essere sostituiti dai fondi esubero che sono già operativi per banche e assicurazioni e sono a costo zero per lo Stato”. Si dovrebbe quindi poi prevedere una Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) con non più di due anni figurativi e calcolo contributivo per i periodi dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, “rendendo stabile la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi (1 anno in meno per le donne) svincolata dalla aspettativa di vita ed eliminando qualsiasi divieto di cumulo”. Per Brambilla si possono anche prevedere anticipi per le donne madri (8 mesi per figlio con un massimo di 24 mesi) e per i precoci ogni anno lavorato prima dei 19 dovrebbe valere 1,25 anni.



