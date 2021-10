RIFORMA PENSIONI/ Cida promuove Quota 102 e Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DOCUMENTO DELLA CIDA

In un documento sulla riforma delle pensioni consegnato alla commissione Lavoro della Camera, la Cida evidenzia la necessità di una maggior flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, che “per essere efficace deve corrispondere a determinati requisiti: ‘stabile’ per dare certezze a chi deve andare in pensione nel medio-lungo periodo; ‘razionale’ con penalizzazioni non punitive in caso di anticipo pensionistico; ‘sostenibile’ per mantenere il sistema in equilibrio ed essere utilizzabile anche dalle future generazioni”. In questo senso una Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) appare adatta, insieme alla “possibilità di pensionamento anticipato con il solo requisito contributivo, a 41 anni, senza prevederne l’adeguamento alla speranza di vita”.

IL PROBLEMA DEI GIOVANI DA AFFRONTARE

Secondo il Presidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, Mario Mantovani, “qualsiasi sarà la formula che si andrà a proporre occorrerà tenere in seria considerazione il fatto che i giovani non hanno la certezza di retribuzioni continuative e dinamiche, come le generazioni precedenti. Un problema sociale che va risolto: se la loro contribuzione venisse ‘spalmata’ su un numero consistente di anni, potrebbe essere sufficiente a garantire un dignitoso futuro previdenziale. Specialmente se integrata da una sempre più opportuna previdenza complementare che avrebbe una funzione non solo di supporto retributivo, ma anche di strumento in grado di colmare i vuoti contributivi”. Vedremo se questi suggerimenti della Cida verranno ascoltati o meno.

