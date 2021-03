RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione, la richiesta dei consulenti del lavoro

RIFORMA PENSIONI, LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Incontrando il ministro del Lavoro Orlando, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro gli ha presentato un documento con alcune proposte anche in tema di riforma pensioni. In particolare, i consulenti del lavoro evidenziano che “una delle necessità più strutturali del nostro sistema normativo previdenziale è per prima cosa un autentico riordino, in una cornice legislativa unica e comprensibile”, dato che al momento “ci sono più di 15 ingressi a pensione per svariate categorie di lavoratori”. Dal loro punto di vista “potrebbe essere auspicabile l’introduzione di un meccanismo di flessibilità che consenta l’ingresso anticipato a pensione previa conversione, anche graduale, delle quote di assegno calcolato con metodo retributivo in metodo contributivo”.

LA MOSSA SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Per i consulenti del lavoro occorre anche che vi sia “una procedura snella, chiara ed efficiente di prepensionamento” e in questo senso “risulta auspicabile allargare ulteriormente a tutte le imprese (non solo quelle dotate di Cigs e fondi bilaterali) il contratto di espansione, semplificandone i meccanismi di accesso e gestione, rendendolo strutturale e non sperimentale”. Infine, ci vorrebbero “ulteriori incentivi a favore della previdenza complementare. Dopo l’introduzione della Rita e la soppressione del FondInps, il legislatore non ha riaperto in modo sostanziale il capitolo della previdenza di secondo pilastro che invece rappresenta l’unico ingrediente sostenibile e a lungo termine per controbilanciare la diffusione sempre più estesa del metodo di calcolo contributivo delle pensioni” che porterà ad assegni più bassi che in passato.



