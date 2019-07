RIFORMA PENSIONI/ Damiano: Ape social è irrinunciabile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, DAMIANO RISPONDE A DURIGON

C’è un punto della recente intervista a tutto tondo sulla riforma pensioni a Claudio Durigon che ha colpito Cesare Damiano: quello relativo all’Ape social. “È una misura che abbiamo fortemente voluto, di significativo impatto sociale, anche se ha dovuto fare i conti con le limitate risorse messe a disposizione nella passata legislatura dal Governo”, spiega l’ex ministro del Lavoro, che evidenzia come comunque “un obiettivo è stato centrato: mandare in pensione anticipata i lavoratori che svolgono lavori particolarmente gravosi o che soffrono situazioni di disagio, ad esempio a causa di un licenziamento. In questo caso bastano 30 anni di contributi e 63 anni di età. In altri casi, i lavori gravosi, i contributi richiesti arrivano a 36 anni”.

LE PAROLE SULL’APE SOCIAL

L’ex deputato del Pd evidenzia che lo stesso Durigon “riconosce ‘la forte valenza sociale’ di questa misura, ma conferma che scade alla fine dell’anno e che ci sarebbero problemi di costi per renderla strutturale”. Damiano fa però notare “che, anche nel caso dell’Ape, si sono verificati significativi risparmi che ne consentirebbero il prolungamento. Sarebbe grave se il governo eliminasse questa misura perché Quota 100 coinvolge soltanto coloro che hanno un’alta contribuzione, 38 anni, a seguito di una carriera lavorativa stabile. Verrebbero tagliati fuori i più svantaggiati: le donne con contribuzione più bassa e chi svolge lavori discontinui e gravosi”. Dal suo punto di vista, quindi, “mantenere, nel sistema pensionistico, un principio in base al quale chi svolge lavori usuranti e gravosi ha diritto di andare prima in pensione, è una scelta di civiltà per noi irrinunciabile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA