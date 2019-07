RIFORMA PENSIONI/ I dati su Nord e Sud Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI NORD-SUD

Alberto Brambilla ha curato la parte del programma elettorale della Lega riguardante la riforma pensioni. E, con il suo Centro studi Itinerari previdenziali, ha presentato recentemente dei dati davvero interessanti. In un’intervista a Libero, l’ex sottosegretario al Welfare spiega che “ogni cittadino del Nord versa 3.086 euro di contributi contro i 2.236 del Centro e i soli 1.008 del Sud. Calcolando il saldo pro-capite in rapporto alla popolazione, lo Stato, per il solo sistema pensionistico, trasferisce ad ogni abitante del Sud oltre 1.000 euro l’anno contro i 658 euro del Centro e i 474 del Nord. Il caso estremo è la Calabria dove a fronte di 100 euro incassati per pensioni se ne pagano 36 (erano 26 nel 1980)”.

LE PAROLE DI BRAMBILLA

Dal suo punto di vista “occorre comprendere che questa situazione è strutturale e se il Sud non si sviluppa né il Nord né l’Ue potranno sopperire alla mancanza di risorse. Il rischio è quindi che l’intero Paese perda sempre più competitività con la grande spada sul capo del debito pubblico che lo potrebbe far collassare”. Per Brambilla, questi “sono numeri dai quali dobbiamo trarre una lezione: se non vogliamo che tra dieci anni oltre al Sud muoia anche il Nord dobbiamo fare qualcosa, bisogna correre ai ripari”. Dal suo punto di vista, una “maggiore autonomia farebbe bene anche al Sud. L’Italia oggi è divisa nei fatti, con un federalismo più spinto può ritrovare unità”. Tuttavia, “insieme all’autonomia va varato un grande piano di rilancio delle infrastrutture del Mezzogiorno”.

