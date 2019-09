Riforma pensioni/ Di Maio “Quota 100 resta, M5s garante” (ultime notizie)

DI MAIO: “QUOTA 100 RESTA”

Sulla scia di quanto spiegato ieri in Senato dal Ministro Nunzia Catalfo durante la nascita ufficiale del Governo Conte-bis, la riforma pensioni di Quota 100 – approvata dalla Lega proprio insieme al M5s dell’allora Ministro del Lavoro Luigi Di Maio – non dovrebbe essere modificata nella prossima imminente Manovra di Bilancio. Usiamo il condizionale perché in realtà, secondo quanto racconta da giorni il Sole 24 ore, un progetto di restyling sul provvedimento pensionistico c’è eccome nei piani del Partito Democratico che dovrà arrivare ad un accordo, giocoforza, con il Movimento 5 Stelle. Stopparla un anno prima; cambiare e alzare uno dei due addendi della Quota 100; eliminarla del tutto e sostituirla con Ape Social: queste le ipotesi maggiori, tutte però “scartate” (per ora) dallo stesso Di Maio intervenuto ieri a DiMartedì «Sono stato il ministro del Lavoro che ha fatto il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, Quota 100 e questi provvedimenti non si toccano».

LE RICHIESTE UIL SULLA RIFORMA PENSIONI

Alla garanzia messa dal leader politico del M5s – «Ci stanno accusando di voler toccare quota 100: alla Legge Fornero non si torna, sia ben chiaro. Questa è una garanzia che dà il Movimento Cinque Stelle» – fa seguito la richiesta della Uil al Governo di mettere comunque mano alla riforma pensioni e adottare subito due misure già dalla prossima manovra. A parlare è il segretario confederale Uil Domenico Proietti che in una nota lancia un appello al Governo: «Il nuovo Governo deve continuare a cambiare la legge Fornero sulle pensioni. Dopo ape sociale e quota cento, che vanno confermate, è necessario garantire una flessibilità per tutti i lavoratori tra i 62 e i 63 anni», spiega il sindacalista che rimarca in successione anche l’avvio di quanto Salvini aveva già in mente sul finire del primo Governo Conte-1, la Quota 41. «Si deve stabilire che 41 anni di contributi sono sufficienti per andare in pensione a prescindere dall’età», conclude Proeitti nell’attesa che forse già questa settimana un primo tavolo al Mef verrà convocato con i tecnici che dovranno pensare, in rapida successione, i provvedimenti legati alla riforma pensioni e al futuro di Quota 100.

