RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i ritardi Inps nelle liquidazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RITARDI DELL’INPS

In un articolo di Repubblica vengono riportate alcune delle storie raccontate dai lettori che stanno incontrando problemi nel vedersi liquidata la pratica per la pensione dall’Inps. Valentina Conte evidenzia che “la pensione erogata in due ore e mezza o in una manciata di giorni è stata solo una felice eccezione, legata al debutto di Quota 100 in marzo e aprile, quando la politica – Lega soprattutto – spingeva l’Inps a velocizzare con le elezioni europee alle porte. Anche a costo di mettere in coda le pratiche ordinarie, con un quarto di liquidazioni in meno nel primo trimestre di quest’anno”. Tuttavia ora anche la novità di riforma pensioni “è finita a galleggiare nell’ordinario limbo delle attese senza un perché”.

I DATI CONTRADDITTORI

Nell’articolo si citano i dati del Rendiconto sociale dell’Inps relativi al primo trimestre dell’anno, che “dicono che in effetti un rallentamento c’è stato nei tempi medi di liquidazione delle pensioni di vecchiaia o anticipate: 53 giorni per i dipendenti privati (+10% sul 2018 quando erano 48 giorni) e 76 giorni per i dipendenti pubblici (+52% sui 50 giorni del 2018)”. Tuttavia i dati del primo semestre della Direzione centrale Inps Pianificazione dicono che “la distanza tra la decorrenza del diritto e l’accoglimento o respingimento della domanda scendono a 24 giorni per i privati e 29 giorni per i pubblici”. Dati che “sono contraddittori. E non chiariscono”. Conte ricorda anche con l’arrivo di Pasquale Tridico sono state accelerate le assunzioni, ma anche introdotte nuove attività che potrebbero “sottrarre personale dagli sportelli e complicare la situazione”.

