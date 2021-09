Riforma pensioni/ Quota 100, la bagarre Lega-Pd cosa porterà

BAGARRE POLITICA SULLA RIFORMA PENSIONI

“Autunno caldo” o ancora “Manovra di fuoco”, i giochi di parole sui prossimi mesi che attendono la politica italiana, impegnata a consegnare una riforma pensioni come si deve, si sprecano. In vista della fine di Quota 100 che si decreterà il prossimo 31 dicembre 2021, i partiti sono in piena bagarre anche perché si avvicina a grandi passi non solo la Manovra di Bilancio ma soprattutto le Elezioni Amministrative del prossimo 3-4 ottobre: gli ultimi interventi di Salvini, Conte, Renzi e Letta sulla riforma previdenziale devono essere letti anche attraverso la lente “politica” per capire il grado di scontro così accesso sulla tanto criticata Quota 100.

La situazione al momento vede la Lega come unico partito in “difesa” di un rilancio della riforma approvata con i 5Stelle durante il primo Governo Conte, con il finanziamento della misura da attuare tramite i risparmi che si ricaverebbero dalla sospensione immediata del Reddito di Cittadinanza. Per niente in accordo M5s, Pd e Italia Viva, ma anche Forza Italia nutre dubbi sulla Quota 100. I sindacati spingono per una Quota 41 – Salvini e Conte non si sono detti contrari – mentre dal MEF ragionano su una più ‘pacata’ Ape Sociale da allargare, qui tutto il Governo al momento si dice concorde.

APE SOCIALE, LE POSSIBILI NOVITÀ

Restano dunque le parole di Matteo Renzi nella Enews in risposta a distanza alla bagarre tra Letta, Conte e Salvini in merito alla prossima riforma pensioni: «Per superare Quota 100, torneremo al nostro progetto dell’Ape Social. Per superare il Reddito di Cittadinanza, torneremo al REI. Quello che sta emergendo, insomma, è che dopo cinque anni si torna alle nostre leggi. Abbiamo solo buttato via un po’ di tempo e denaro, ma grazie al Governo Draghi ci rimettiamo in carreggiata». In attesa dunque di capire cosa potrà essere trovato come “sintesi” politica nel Governo, le novità principali sulle pensioni saranno proprio sul fronte Ape Sociale: per il prepensionamento con 63 anni di età si va verso un allargamento della platea di lavoratori che potrà accedervi nei prossimi anni. Al momento l’Ape è un’indennità a carico dello Stato in via sperimentale dal 2017, ma con l’intervento in Manovra il Governo Draghi potrebbe portare la misura ad una formula più strutturale in modo da rappresentare un’alternativa valida all’attuale legge pensionistica ancora ‘ferma’ a parte della riforma Fornero.

