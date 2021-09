Riforma pensioni/ Due insidie per il post Quota 100: Elezioni e Manovra

LE DUE INSIDIE PER LA RIFORMA PENSIONI

Sono principalmente due le insidie che offuscano il prossimo futuro delle pensioni in Italia: la riforma che dovrà sostituire la Quota 100, in scadenza al 31 dicembre 2021, sarà interessata dalle importanti “turbolenze” legate alle Elezioni Amministrative del 3-4 ottobre e dalla Manovra di Bilancio in autunno. Al momento solo la Lega di Salvini intenzionata a prorogare la riforma pensioni approvata dal primo Governo Conte, mentre è assai più probabile che l’impianto centrale dell’intervento del Governo sarà sull’ampliamento e “messa in sistema” dell’Ape Sociale.

Con le Comunali in arrivo, la dialettica tra i partiti torna ad essere infuocata e il tema pensioni è la classica miccia che potrebbe far detonare gran parte dell’esecutivo, cosa che Draghi ha più volte ribadito di voler evitare ad ogni costo visto che gli obiettivi dei prossimi mesi sono già prefissati (Manovra, PNRR e sfida alla pandemia). Non solo, proprio la Legge di Bilancio rappresenta un rebus non facile per l’ex banchiere Bce: in termini di spesa totale e pure per l’area previdenziale, con la fine di Quota 100 che rappresenta un punto di non ritorno ad una legge che dovrà essere a tutti i costi sostenibile.

IL “NODO” QUOTA 100

Per tutti questi motivi, la riforma pensioni che si appresta ad essere discussa nelle prossime settimane tra Ministero del Lavoro, sindacati e MEF sarà tutt’altro che semplice da incardinare: che sia Ape Sociale ampliata, che sia un correttivo alla Fornero, la Quota 41 o ancora la proposta Boeri-Perotti sui 63 anni di uscita anticipata con decurtamento dell’importo mensile, tutte le opzioni al momento restano “secretate” con pochissimo scucito dalle bocche dei Ministri Franco e Orlando, così come da Draghi che in conferenza stampa giovedì scorso ha accennato all’importante riforma pensioni da promuovere nella prossima Manovra senza però scendere nei particolari. Sarà un prevedibile complesso lavoro di diplomazia politica, per trovare il punto di contatto tra i diversi partiti nel pieno della campagna elettorale: non sarà semplice, specie poi perché ai problemi politici si aggiungeranno quelli economici. I partiti escludono il ritorno alla Fornero, ma resta il nodo della spesa che preoccupa il MEF (anche in ottica di giudizio Ue sulla prossima riforma: Bruxelles non vuole un’altra Quota 100 e il Ministro Franco sa bene che non sarà possibile “sgarrare”, pena problematiche in sede di approvazione Recovery Plan.

