RIFORMA PENSIONI/ La sperimentazione proposta da Elsa Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero non nasconde che la crisi economica possa portare “chi ha un lavoro relativamente solido a fare la scelta di restare, per aumentare la propria pensione. Diverso è il discorso per chi invece il lavoro non ce l’ha, per chi è in cassa integrazione. Coloro che sono vicini all’età pensionabile subiranno probabilmente molte pressioni da parte delle imprese affinché vadano in pensione”. Secondo quanto riportato da Linkiesta, dal suo punto di vista “se il lavoro non c’è, ricorrere al pensionamento anticipato diventa una forma di ammortizzatore sociale”. L’ex ministra del Lavoro lancia quindi una proposta: “Avviare delle sperimentazioni previdenziali nelle strutture sanitarie, perché l’esperienza in sanità conta”.

LA SPERIMENTAZIONE PREVIDENZIALE PROPOSTA

In buona sostanza, “si potrebbe far entrare un giovane e far lavorare magari part-time un medico, mandandolo in pensione parzialmente. In modo che tra la retribuzione e la pensione non ci perda”. Tra l’altro, evidenzia la Fornero, “queste sono sperimentazioni che l’Europa potrebbe inserire all’interno del Mes”. Tra le sue dichiarazioni anche una rassicurazione sulla tenuta del sistema pensionistico: “È vero che in questo momento i contributi non entrano, o entrano in maniera inferiore perché le persone non lavorano. Però le pensioni verranno comunque pagate. Non è che l’Inps fallisce. L’istituto vive dei trasferimenti pubblici oltre che dei contributi. Se in un momento difficile i contributi non entrano perché le persone non lavorano, è chiaro che lo Stato, o prendendo i soldi in prestito o tassando, pagherà le pensioni necessarie”.



