RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità con contributivo (ultime notizie)

In un articolo sul Sole 24 Ore, Vincenzo Galasso riconosce che in tema di riforma pensioni “aumentare la flessibilità in uscita è un obiettivo legittimo. Ma ancor più legittima è la necessità di mantenere la sostenibilità finanziaria del sistema, evitando sia di aumentare i contributi pensionistici, già oggi i più alti dei Paesi Ocse, che di creare ulteriori debiti da lasciare alle generazioni future”. Partendo da queste premesse, per l’economista bisognerebbe “consentire il pensionamento ad un’età inferiore a quella statuaria, prevedendo però che il trattamento anticipato sia interamente calcolato con il metodo contributivo. Accade già per Opzione donna o per chi va in pensione interamente con il contributivo, se il trattamento è superiore a 1.300 euro”.

Galasso evidenzia che “questa proposta, declinata nelle sue diverse forme (ad esempio con un minimo di 64 anni e 37/38 di contributi), ha il pregio di mantenere l’equità attuariale e del sistema, poiché all’allungamento del periodo di riscossione della pensione si accompagna una corrispondente riduzione del trattamento. Ma ha anche un effetto di cassa sui conti pubblici. L’accesso alla pensione anticipata creerebbe un esborso di cassa addizionale per almeno un decennio”. Motivo per cui “se i conti pubblici non lo consentono, questa soluzione può essere decentralizzata usando il mercato, come già fatto nel 2018/19 con l’Ape volontario”. Per l’economista, “dopo la parentesi di Quota 100, p ora di tornare a proposte eque e sostenibili”.

