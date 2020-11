RIFORMA PENSIONI/ Fornero contraria a Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Al Festival dell’Ottimismo organizzato dal Foglio ha preso parte anche Elsa Fornero. L’ex ministra del Lavoro, come riporta il sito del quotidiano romano, ha evidenziato che “la riforma delle pensioni voluta dal governo gialloverde, la cosiddetta Quota 100, si basava sul luogo comune della necessità di sostituire i lavoratori anziani con quelli giovani. Anche il premier Conte l’aveva promesso con entusiasmo. Non solo non è andata così, ma è pure un ragionamento sbagliato”. Dal suo punto di vista bisognerebbe evitare forme di pensionamento generalizzate, con sistemi a quote, come la Quota 102, di cui si parla, ma bisognerebbe piuttosto aiutare “le categorie in difficoltà”. La Fornero ha anche parlato di uno studio secondo cui “dopo la mia riforma le aziende hanno introdotto robuste nuove forze lavoro, anche giovani”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In un articolo su L’Opinione delle libertà viene invece ricordato che “per il futuro dei molti giovani di oggi, soprattutto per le partite Iva e per i liberi professionisti, la previdenza complementare diventa l’unica alternativa valida per poter pensare al proprio futuro con serenità e sicurezza” e che “con la crisi sanitaria, risulta ancora più importante valutare per tempo, tenendo conto dei bisogni personali e delle numerose famiglie italiane, la pensione del domani che consentirebbe di vivere con serenità l’età anziana dei giovani professionisti di oggi”. Tuttavia, come ha messo in risalto una recente ricerca di Moneyfarm-Progetica, “solo 23 italiani su 100 stanno mettendo da parte dei risparmi per integrare la propria pensione”.



