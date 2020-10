RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: mancano proposte chiare dal Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Secondo Roberto Ghiselli, “la relazione annuale del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, per quanto riguarda la previdenza, contiene molti elementi meritevoli di attenzione, a partire dall’idea che per i prossimi anni sia necessario pensare ad un nuovo sistema pensionistico”. Per il Segretario confederale della Cgil, “al di là delle singole proposte evidenziate, non tutte condivisibili, sono importanti i richiami alla necessità di una flessibilità in uscita dopo i 62 anni e alla previsione di una pensione di garanzia per i più giovani e per il lavoro discontinuo, all’esigenza di prevedere condizioni pensionistiche più favorevoli per chi ha fatto lavori più pesanti e gravosi, per chi a una certa età rimane disoccupato, così come quelli alla necessità di riconoscere diversamente la maternità e alla modifica dell’automatismo della speranza di vita”.

LE ISTANZE DEL CODS

Per Ghiselli, tuttavia, non è ancora chiaro quali siano le proposte del Governo in tema di riforma pensioni “e ci auguriamo che la prosecuzione del confronto sulla riforma previdenziale possa portare a soluzioni condivise”. Nel frattempo, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, Orietta Armiliato ha condiviso la risposta data a Ornella Magnani, iscritta al Cods, dalla segretaria della ministra Bonetti, che ha promesso di farsi carico delle istanze relative alla proroga di Opzione donna al 2023, con possibilità di utilizzare il cumulo contributivo gratuito, e al riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura, per condividerle con la ministra Catalfo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA