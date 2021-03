RIFORMA PENSIONI/ Ganga (Cisl): Governo riattivi commissioni tecniche

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

In tema di riforma pensioni, Ignazio Ganga evidenzia che “tanti lavoratori e lavoratrici si chiedono con preoccupazione quali saranno le regole per andare in pensione dopo la scadenza di quota 100 a dicembre 2021. La situazione determinata dal protrarsi della crisi pandemica aumenta lo stato di incertezza ed è importante che il Governo, accanto alla gestione dell’emergenza, dia la disponibilità a ragionare sui vari problemi della previdenza a partire da quello relativo alla flessibilità per accedere alla pensione fino al tema delle rivalutazioni dei trattamenti in essere”. In una nota il Segretario confederale della Cisl spiega che “riattivare le Commissioni di studio sulla spesa previdenziale e assistenziale e sui lavori gravosi è particolarmente importante”.

LA RICHIESTA DI GHISELLI

Questo “perché solo disponendo di dati adeguati sarà possibile fare un buon lavoro per correggere gli aspetti più iniqui dell’attuale sistema previdenziale e l’attività delle Commissioni richiede tempo. Per questo chiediamo al Ministro Orlando di convocarle al più presto”. Anche secondo Roberto Ghiselli vanno riattivate “le due commissioni per arrivare a definire un organico intervento normativo che possa decorrere dal 2022, alla scadenza di Quota 100”. E il Segretario confederale della Cgil, come riportato da collettiva.it, ritiene “sarebbe importante che il ministro Orlando convocasse Cgil, Cisl e Uil per riaprire il confronto sulla previdenza”, evitando di mettere in campo “un ulteriore ritocco a questo o quell’aspetto della normativa vigente”.

