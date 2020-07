RIFORMA PENSIONI/ Gelmini: Covid realizza sogno di Beppe Grillo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GELMINI

Hanno fatto una certa impressione i dati della Cgia di Mestre secondo cui a maggio il numero di pensioni erogate ha superato quello degli occupati, anche per effetto della misura di riforma pensioni approvata dal Governo Conte-1 nota come Quota 100. Per Maristella Gelmini, “è rischio la tenuta del sistema pensionistico e complessivamente del welfare state: solo una vera ripartenza economica, solo lo sviluppo delle imprese, eviterà il tracollo, anche se il Governo non pare averlo compreso”. La Capogruppo alla Camera di Forza Italia, secondo quanto riporta Askanews, sottolinea che “l’ha capito benissimo invece il Movimento 5 Stelle: quello che non hanno saputo realizzare i suoi ministri, lo sta facendo il Covid, con la complicità dell’inconcludenza dell’esecutivo. La decrescita felice, la fine del lavoro: era il sogno di Beppe Grillo e rischia di diventare l’incubo degli italiani”.

LE PAROLE DI BAULI

L’Arena riporta invece il commento di Michele Bauli, Presidente di Confindustria Verona, secondo cui è “essenziale far lavorare sempre più giovani, allineando le competenze chieste dalle imprese con il mondo della formazione e dell’orientamento”. Dal suo punto di vista, inoltre, “serve arginare l’esodo di chi esce non sempre per propria volontà. Penso ad esempio alle 37mila mamme la maggior parte con figli sotto l’anno che nel 2019 hanno lasciato il posto. Una scelta forzata e una dispersione di potenziale per la nostra economia”. Numeri riferiti ovviamente al territorio veronese, ma che non cambiano il quadro di un problema presente in tutto il Paese.



