RIFORMA PENSIONI/ I guai di scuola e sanità causati da Quota 100

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CERASA

Di fronte alla carenza di organico in settore cruciali in questo periodo di emergenza Covid come la sanità e la scuola, Il Foglio si è chiesto, come spiega il direttore Claudio Cerasa in un editoriale, “se questa carenza di personale potesse essere in qualche modo legata alla scivolo di Quota 100 concesso nel 2018 dal Governo gialloverde e dopo decine e decine di tentativi di ottenere i numeri dei fruitori di Quota 100 da parte dell’Inps siamo riusciti ad avere alcuni dati ufficiali finora inediti”. Dati certamente interessanti per una misura di riforma pensioni che ha fatto discutere e che continuerà a suscitare dibattito almeno fino alla sua naturale scadenza a fine 2021. I dati, continua Cerasa, “confermano il nostro sospetto: Quota 100 ha indebolito la struttura pubblica, togliendo al mondo della scuola e della sanità personale prezioso”.

L’ACCUSA A QUOTA 100

Il direttore del Foglio segnala che naturalmente c’è un altro aspetto della vicenda, ovvero il fatto che “i legislatori hanno approvato questa riforma demagogica disinteressandosi di come trovare per tempo un ricambio effettivo”. I dati in possesso del quotidiano romano dicono che dei quasi 78.000 dipendenti pubblici che hanno beneficiato di Quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 1° ottobre 2020, quasi 34.000 vengono dal mondo della scuola e quasi 12.000 da quello della sanità. Dunque, conclude Cerasa, “se la sanità e la scuola oggi devono fare i conti con delle gravi inefficienze in termini di personale non lo si deve solo a un’emergenza improvvisa (la pandemia), ma lo si deve anche a una scelta irresponsabile fatta due anni fa dalla Lega e dal M5s”.



