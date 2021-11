RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli spiega come far ripartire il confronto Governo-sindacati

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In un articolo pubblicato sul Diario del lavoro, Roberto Ghiselli evidenzia che se la disponibilità del Governo a incontrare i sindacati per definire una riforma delle pensioni strutturale a partire dal 2023 è reale, “allora non ci sarebbe tempo da perdere: andrebbe immediatamente avviato un confronto, con una agenda ben precisa, che affronti contestualmente sia i temi legati alla prospettiva sia le insufficienze presenti nelle misure previdenziali previste nella proposta di legge di bilancio approvata dal CdM”. Per il Segretario confederale della Cgil, “sarebbe opportuno recuperare per intero il concetto di flessibilità in uscita introdotto con il sistema contributivo dalla riforma Dini: non più un’età rigida di pensionamento ma un arco temporale entro cui consentire alle persone di decidere quando andare in pensione”.

RIFORMA PENSIONI/ La richiesta del Cods e il “vuoto” per gli esodati (ultime notizie)

LE MODIFICHE DA APPORTARE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per il sindacalista “andrebbe anche riconsiderato il tema dei 41 anni di contribuzione, valutandone il costo reale calcolato nella logica attuariale e considerando un numero limitato di reali utilizzatori. Vi è poi l’esigenza di introdurre nel sistema contributivo (che sostanzialmente è un sistema di natura assicurativa) alcuni elementi di equità e di solidarietà nei confronti di chi oggi viene penalizzato o è più in difficoltà; il lavoro della Commissione sui lavori gravosi, ancora non concluso, è un buon punto di partenza”. Per Ghiselli va anche “valutato con serietà il tema delle donne, superando la parzialità e la provvisorietà di Opzione Donna e tutelando il lavoro di cura; vanno rafforzate le possibilità di anticipo pensionistico per i disoccupati; e soprattutto va offerta ai giovani una prospettiva previdenziale diversa”.

Elsa Fornero a Landini: “pensi ai giovani!”/ “Pensioni, non agimmo per cattiveria”

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Capone (Ugl): soluzione preferibile resta Quota 41

© RIPRODUZIONE RISERVATA