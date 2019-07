RIFORMA PENSIONI/ I problemi della previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DENUNCIA DI FEDERCONTRIBUENTI

La riforma pensioni non si è occupata di previdenza complementare, ma sul tema Federcontribuenti denuncia “una assenza totale di informazioni sulla destinazione finale dei versamenti e nessuna rendicontazione sulla rivalutazione. Invitiamo tutti i lavoratori di qualunque categoria a controllare la propria busta paga al fine di conoscere quanto versato, a chi e quanto accantonato. Per non parlare delle somme versate sulla busta paga in favore di Enti e casse a fini assistenziali che trattengono somme direttamente in busta e che nessuno richiede perché a insaputa del lavoratore stesso che non viene adeguatamente informato”. Per Federcontribuenti ci sono alcune criticità nel sistema, come per esempio il fatto che “i lavoratori a contratto o licenziati o che hanno cambiato categoria di lavoro perdono totalmente ogni euro versato e ciò è incostituzionale poiché, la nostra Costituzione, salva il risparmio accumulato”.

I PROBLEMI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Federazione fa anche presente che “nel 2018 il flusso complessivo di Tfr generato nel sistema produttivo è stato stimato in circa 26,4 miliardi di euro; di questi, 14,5 mld sono rimasti accantonati presso le aziende, 6 mld versati alle forme di previdenza complementare e 6 miliardi destinati al Fondo Tesoreria e ci chiediamo: come vengono investiti questi soldi? Chi ci guadagna? Dove è l’aiuto o l’opportunità per chi tenta di accantonare fondi da integrare alla pensione INPS se tra costi e paletti solo il 20% di tutti i lavoratori avrà la fortuna di vedersi versare mensilmente un contributo cospicuo di integrazione alla vecchiaia?”.

