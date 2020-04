RIFORMA PENSIONI/ I rischi con l’emergenza coronavirus per l’Usb (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELL’USB

L’Usb esprime preoccupazione in tema di riforma pensioni. Come viene riportato da cagliaripad.it, infatti, l’Unione sindacale di base ricorda che “per l’emergenza Covid si è fermata la cosiddetta riforma delle pensioni e la scadenza di quota 100, se non adeguatamente rivista, comporterà un aumento dell’età pensionabile dai 62 anni della quota 100 ai 67 della legge Monti-Fornero”. C’è dunque il rischio che “alla fine dell’emergenza ci troveremo di fronte ad una crisi economica e finanziaria estremamente pesante, non vorremmo che con tale giustificazione ci trovassimo di fronte ad una riforma delle pensioni denominabile Covid”.

LE PROPOSTE DELL’USB

Vedremo cosa accadrà, stante il fatto che il confronto tra Governo e sindacati sulla previdenza è in ogni caso fermo proprio per via dell’emergenza legata al coronavirus. L’Usb comunque avanza anche delle proposte. “Intanto per cominciare a dare respiro al sistema previdenziale si potrebbe cominciare con il detassare le pensioni che ogni anno versano 56 miliardi nelle casse dello Stato. Allo stesso tempo lo Stato potrebbe versare i contributi non riscossi nelle casse dell’Inps per evitare nel prossimo futuro i famosi buchi di bilancio”. Viene espressa dall’Usb anche una preoccupazione derivante dal fatto che “il sempre più probabile intervento di sostegno al sistema attraverso il ricorso al gettito fiscale potrebbe invogliare a mettere mano sia alle pensioni in essere che a quelle future. Una situazione da non sottovalutare per non finire come il sistema sanitario pubblico”.



