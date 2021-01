RIFORMA PENSIONI/ La richiesta del Cods sulla disparità di genere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DEL CODS

Secondo Orietta Armiliato, insieme a una riforma delle pensioni improntata alla flessibilità occorre agire per diminuire e azzerare nel medio lungo termine le disuguaglianze e le disparità, tra cui quelle salariali che si riflettono poi nelle differenze esistenti tra gli importi degli assegni erogati agli uomini e di quelli erogati alle donne. In un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social ritiene quindi che tramite il Recovery plan si possa iniziare un “percorso educativo già nelle classi delle scuole elementari” per fare in modo che si sviluppi una cultura che non lasci sulle spalle delle donne il lavoro di cura che va poi a svantaggio delle loro carriere e pensioni. Sarebbe comunque importante intanto avere una misura per valorizzare il lavoro di cura ai fini previdenziali.

LE PAROLE DI MACELLONI

Intanto, come riporta assostampa.org, partecipando a una teleconferenza organizzata dall’Associazione Stampa Toscana, Marina Macelloni ha spiegato che le pensioni dei giornalisti non rischiano tagli strutturali se l’Inpgi riuscirà a restare in piedi senza essere assorbito dall’Inps. La Presidente dell’Inpgi ha anche escluso di procedere a una fusione tra la gestione separata, in attivo, e quella principale. Invece, in Sicilia, il consigliere comunale ed ex Sindaco di Agrigento di Lillo Ferretto, come riporta agrigentooggi.it, critica il Governatore Musumeci evidenizando che la Sicilia è rimasta l’unica regione in zona rossa e “ha attività al collasso, licenziamenti alle porte, economia in crisi. Famiglie alla fame e ci si aiuta come si può: le pensioni dei nonni, il reddito di cittadinanza, la Caritas. Fino a quando?”.



