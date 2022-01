RIFORMA PENSIONI/ Il frutto degli interventi sbagliati finora approvati

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Anche la Uil, mediante il suo Segretario generale Pierpaolo Bombardieri, come riporta Adnkronos, si è espressa dopo il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. “Abbiamo iniziato a entrare nel merito delle questioni e chiarito che nessuno pensa di cambiare il sistema contributivo ma bisogna intervenire sul alcuni aspetti del sistema, dai giovani alle donne, dalla flessibilità in uscita alla previdenza complementare e tenere in considerazione i lavori gravosi perché non tutti i lavori sono uguali. Ci misureremo dunque sulla compatibilità sociale e su quella economica”, ha detto il sindacalista. A proposito di sistema contributivo, val la pena segnalare anche le dichiarazioni di Francesco Cavallaro.

Riforma pensioni/ Il punto che interessa i giovani

LA POSIZIONE DELLA CISAL

Il Segretario generale della Cisal, infatti ha detto che “più passa il tempo e più si avvertiranno gli effetti negativi del sistema di calcolo contributivo sulle pensioni. Si innalzerà ulteriormente l’età pensionabile, ma il risultato finale sarà sempre e comunque quello di avere pensionati sempre più anziani alle prese con pensioni basse e, poiché, non si favorisce il ricambio generazionale, tenendo gli anziani al lavoro, avremo costanti ed elevati livelli di disoccupazione giovanile. Giovani che stentano e stenteranno sempre più a trovar lavoro e quando lo trovano, sovente è lavoro precario e sottopagato. Questo è il quadro, frutto degli interventi errati fatti finora sul sistema previdenziale”. Nel frattempo, come riporta Italia Oggi, si è tenuta una riunione tra i vertici di Inpgi e Inps che ha avviato il programma di allineamento per l’incorporazione della previdenza dei giornalisti professionisti in Inps a partire dal 1° luglio.

