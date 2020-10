RIFORMA PENSIONI/ Il Pdl per la flessibilità a 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PDL DI REFORMING.IT

Dal sito reforming.it, che raccoglie analisi e proposte per l’Economia e le Istituzioni, arriva una proposta di riforma pensioni attraverso un progetto di legge che introdurrebbe dal prossimo 1° gennaio “il pensionamento flessibile partire da 62 anni di età con vincolo di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente”. Nella presentazione di tale progetto, viene specificato che “a fronte di questa più ampia possibilità di scelta per lavoratrici e lavoratori, gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema contributivo sono già predisposte a ridursi, nel rispetto dell’equità attuariale, per tenere conto dell’anticipo con cui l’assegno può essere erogato. Per gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo è invece necessario introdurre dei fattori correttivi”.

LA FLESSIBILITÀ CON PENALIZZAZIONE

Più nello specifico, “la proposta di legge prevede che, se nel calcolo retributivo della pensione ogni anno di anzianità aggiunge il 2 per cento della retribuzione pensionabile, allo stesso modo ogni anno di anticipo dell’uscita rispetto ai requisiti statutari (o pivotali) sottragga il 2 per cento della retribuzione pensionabile”. Nel testo viene anche specificato che “i requisiti statutari (o pivotali) di età e anzianità sono fissati per il biennio 2021-2022 in 67 anni di età e 42 anni di contribuzione. Saranno adeguati con cadenza biennale alla variazione della speranza di vita”, “nella misura della metà della stessa variazione, in modo da equiripartire l’allungamento della vita tra fase di attività e fase di quiescenza”.



