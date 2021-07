RIFORMA PENSIONI/ Il problema giovani da affrontare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA GIOVANI DA AFFRONTARE

Come spiega Giuseppe Rocco, in un articolo pubblicato sul sito di Ipsoa, “la prossima riforma delle pensioni dovrà affrontare il delicato tema dei giovani”. Si sta pensando quindi di introdurre una pensione di garanzia “per calmierare i possibili effetti penalizzanti derivanti dalla applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo considerando la discontinuità delle carriere, le retribuzioni più basse e il ritardato ingresso nel mondo del lavoro”. C’è l’ulteriore idea “di pensare di integrare il montante contributivo ragionando non sulla valorizzazione dei periodi non lavorati, ma sull’entità della contribuzione”. Inoltre, si sta valutando di eliminare il paletto sull’importo minimo del futuro assegno pensionistico legato all’ingresso in quiescenza con il sistema contributivo.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’esperto previdenziale evidenzia comunque l’importanza per i giovani della previdenza complementare, della quale loro stessi sono forse poco consapevoli. Quindi, come evidenziato dalla Covip, “per i giovani ancor più diviene fondamentale acquisire le necessarie conoscenze per comprendere quali siano le regole di riferimento utili per assumere ‘scelte consapevoli’ superando anche quella distorsione cognitiva che potrebbe verificarsi: comportarsi dal punto di vista previdenziale cioè in maniera speculare rispetto alle generazioni precedenti”, che grazie al metodo retributivo “non hanno avuto bisogno di aderire ai fondi pensione”. Serviranno perciò anche opportuni incentivi fiscali “che andrebbero ripensati per favorire l’adesione e la contribuzione di chi non è ancora nel sistema e di quanti ne rimangono ai margini in forza di una condizione lavorativa più fragile”.

