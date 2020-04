RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per gli assegni futuri degli avvocati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LUCIANO

Nunzio Luciano, Presidente della Cassa forense, sottolinea, in un’intervista a Il Dubbio, che il click day relativo agli iscritti alla cassa previdenziale degli avvocati per ottenere il contributo una tantum previsto dal Governo non ha fatto registrare problemi come nel caso dell’Inps. Tuttavia fa presente che il costo dell’operazione, circa 100 milioni di euro, dovrà essere anticipato dalla Cassa per poi essere rimborsato dallo Stato. Il punto è che se ci sarà un nuovo “bonus” il mese prossimo, “dove troverebbe i soldi per restituire tutto quanto da noi anticipato? Non si può pensare che Cassa forense impegni quasi 100 milioni al mese. Così andiamo a intaccare le pensioni degli avvocati”.

IL PROBLEMA DELLA CASSA FORENSE

Luciano spiega infatti che “già ora, con l’anticipazione, noi prendiamo risorse dai rendimenti finanziari, che riteniamo di dover destinare piuttosto all’assistenza, anche per il coronavirus. Non possiamo andare a rompere il salvadanaio di ciascun avvocato”. Ci dovrà quindi essere un intervento da parte dello Stato per “individuare con chiarezza le coperture”. In tema di casse previdenziali, intanto, Il Sole 24 Ore segnala che la Covip, l’autorità di vigilanza del settore previdenziale, ha stabilito, per via della situazione creatasi con l’emergenza coronavirus, “il differimento ‘dall’8 maggio al 3 luglio della trasmissione dei dati a valore contabile della composizione delle attività detenute e della relativa redditività per il 2019’. Confermato invece l’8 maggio per tutti i dati per i quali è richiesto il valore di mercato”.



