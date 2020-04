RIFORMA PENSIONI/ Indennità per autonomi e commercianti (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, INDENNITÀ PER AUTONOMI

Tra i quesiti posti a L’esperto risponde, l’inserto del Sole 24 Ore del lunedì, va segnalato quello riguardante un artigiano iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria che ha presentato domanda di pensionamento all’Inps senza però aver ricevuto ancora risposta: ha diritto o meno all’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi con il decreto cura Italia? “Considerato che, al momento, il lettore non può ancora essere considerato ‘titolare’ di pensione diretta, potrebbe essere consigliabile inoltrare la domanda, tenendo però presente che l’indennità non potrà coesistere con un futuro trattamento pensionistico liquidato dall’Ago”, è la risposta fornita.

IL BONUS PER CHI CESSA L’ATTIVITÀ

Intanto, come ricorda money.it, è probabile che diversi negozi, causa crisi, arrivino a cessare l’attività. “Per tutti i commercianti che si troveranno a fronteggiare tale situazione di crisi non è stata prevista dal Governo un’apposita misura di sostegno; esiste tuttavia un bonus di 513 euro al mese destinato a chi chiude un’attività come ponte sulla pensione di vecchiaia”. Introdotto a fine 2013, questo bonus, “erogato direttamente dall’Inps, è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS commercianti a favore dei titolari di piccole aziende commerciali ed agenti di commercio che cessano l’attività e che siano prossimi al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia”: nello specifico 57 anni di età per le donne e 62 per gli uomini. Altro requisito richiesto è un’anzianità contributiva di almeno 5 anni alla gestione per le attività commerciali.



