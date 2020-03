RIFORMA PENSIONI/ La flessibilità necessaria per la Uil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA UIL

La Uil di Rieti e della Sabina romana ha fatto sapere che in tutta la provincia reatina sono state presentate 664 domande per aderire a Quota 100, la misura di riforma pensioni introdotta a partire dalla scorso anno. Alberto Paolucci, Segretario generale del sindacato provinciale, evidenzia che “il nostro territorio è quello con meno domande. Escludendo Roma, che con le sue oltre 18mila richieste fa registrare il numero più altro in tutta Italia, la provincia laziale con il maggior numero di adesioni a Quota Cento è Frosinone che ne conta 2689” e che “i numeri del reatino sono simili a quelli della provincia di Lodi che ha totalizzato 650 domande e quella di Vercelli che ne conta 642. Spostandoci invece nella vicina Umbria e nelle Marche, notiamo il dato di Terni con 787 adesioni e quello di Ascoli Piceno con 1031 richieste”.

LE PAROLE DI PAOLUCCI

Paolucci ricorda anche che la sperimentazione di Quota 100 “finirà fra un anno. Adesso si tratta di superarla con una flessibilità diffusa che ripristini sempre più elementi di equità e giustizia, che differenzi le tipologie dei lavori più usuranti. Ma non solo. La Uil si sta confrontando con il governo per affrontare il tema delle future pensioni dei giovani di oggi, dei loro buchi contributivi causati dal lavoro precario, e sta affrontando anche il tema della valorizzazione del lavoro di cura per le donne e della maternità ai fini previdenziali. Complessivamente il nostro obiettivo è dare un segnale di fiducia al Paese, perché i sistemi previdenziali per funzionare hanno bisogno di stabilità e certezze normative”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA