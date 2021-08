RIFORMA PENSIONI/ La Lega incontra i sindacati per preparare la sua proposta

RIFORMA PENSIONI, LA LEGA PREPARA LA SUA PROPOSTA

Partecipando a un evento insieme al candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti e alla candidata prosindaca Simonetta Matone, oltre che insieme a Claudio Durigon, Matteo Salvini ha spiegato, come riportato dall’Agenzia Vista, che il sottosegretario all’Economia ha incontrato nella sede della Lega i sindacati, “perché prevenire è meglio che curare. Siccome abbiamo letto che qualche genio si è presa come consulente a palazzo Chigi la signora Elsa Fornero, stiamo già lavorando alla nostra riforma delle pensioni e vi diamo la nostra parola che mai nella vita si torna alla legge Fornero, costi quello che costi, perché di danni ne ha già fatti a sufficienza”. Viene confermata quindi l’intenzione della Lega di presentare una propria proposta di riforma del sistema previdenziale.

LE PAROLE DI GASPARRI

Vedremo quale sarà il destino della previdenza dopo Quota 100. E presto potrebbe anche essere modificato il Reddito di cittadinanza. In questo senso Maurizio Gasparri, in una nota riportata da agenziastampaitalia.it, spiega che “un conto è soccorrere le fasce di popolazione prive di mezzi economici, altro è alimentare una sorta di parassitismo di massa. Il reddito di cittadinanza va rivisto da cima a fondo. Il centrodestra ad esempio varò una politica di adeguamento delle pensioni minime per andare incontro a fasce particolarmente deboli della popolazione”. Per il Senatore di Forza Italia, “il reddito di cittadinanza, così come è stato varato dai grillini, ha creato un voto di scambio di massa. In cambio di soldi si continua a votare, per fortuna con numeri sempre più bassi, un movimento che ha fatto dell’errore la sua stessa ragione di vita”.

