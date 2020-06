RIFORMA PENSIONI/ La provocazione sui pensionati tartassati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE MISURE PENALIZZANTI

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda che in Italia l’1,22% dei contribuenti, ovvero quanti dichiarano redditi o pensioni superiori ai 100.000 euro, da soli versano “da soli quasi il 20% di tutta l’Irpef, pari a circa 34 miliardi, cioè in media 68 mila euro a testa ogni anno, dopo aver pagato anche i contributi sociali, 33% della retribuzione se lavoratore dipendente e 24% se autonomo”. L’ex sottosegretario al Welfare evidenzia che “M5s e Lega hanno iniziato a perseguitare i pochi pensionati che hanno pagato con contributi le loro pensioni con la riduzione dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione”. Il riferimento è alla misura di riforma pensioni che interviene sull’indicizzazione portando avanti un meccanismo in realtà attivo da tempo. Infatti, lo stesso Brambilla ricorda che “aveva iniziato Prodi nel 1996”.

Non bisogna poi dimenticare “il taglio delle cosiddette pensioni d’oro”, che oltretutto porta nelle casse dello Stato solo 400 milioni di ricavi netti in cinque anni, con il rischio che la Consulta dichiari incostituzionale il contributo di solidarietà anch’esso varato con la riforma pensioni del Governo Conte-1. Brambilla lancia quindi una provocazione, chiedendosi cosa accadrebbe se questi contribuenti tartassati, che pure da soli contribuiscono parecchio al gettito fiscale, decidessero di versare le imposte con sei mesi di ritardi: “È chiaro a chi alimenta politiche e narrazioni discutibili che il Paese sarebbe in mutande e che lo spread esploderebbe?”.



